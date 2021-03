Radfahrer fährt Fußgängerin an und verletzt sich schwer

Münster -

Alokohol, Drogen und kein Licht am Fahrrad: Die Fahrt eines 46-jährigen Radfahrers endete in der Nacht zu Samstag im Krankenhaus. Zuvor hatte er am Albersloher Weg eine Fußgängerin angefahren.