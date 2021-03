Ein neues Sherlock-Holmes-Programm, "??? Kids – Fälle zum Miträtseln", Querdenken im Escape Room, und eine Bücherei, die zum Leuchten gebracht wird: Die "Nacht der Bibliotheken" in Münster am Freitag (19. März) wird laut einer Mitteilung der Stadt lang, geheimnisvoll und spannend. Unter dem landesweiten Motto "Mitmischen" lädt die Stadtbücherei zum Mitmachen, Zuhören, Rätseln und Basteln ein. Da die Türen in diesem Jahr coronabedingt geschlossen bleiben, kommen Abenteuer und unvergesslicher Rätselspaß direkt nach Hause.

Gleich zweimal mischt Christoph Tiemann mit dem Theater "ex Libris" bei der Nacht der Bibliotheken mit. Junge Detektivinnen und Detektive ab acht Jahren lädt er um 15 Uhr mit den "???-Kids" im Livestream zum Miträtseln ein. Wer legte Feuer im Serengeti-Tierpark? Spukt es wirklich im alten Kino von Rocky Beach? Und wo steckt der Schatz von Pirat Bloodfinger? All diese Fragen klären Justus, Peter und Bob dieses Mal nicht allein, sondern bekommen hoffentlich tatkräftige Unterstützung in den Kommentaren.

Mit Sherlock Holmes unterwegs

"Sherlock, Schock & Horror" heißt es später um 19.30 Uhr im Live-Hörspiel von Christoph Tiemann und dem Theater "ex Libris". Der berühmteste Detektiv der Weltliteratur gibt sich in der "Nacht der Bibliotheken" die Ehre. Das neue Sherlock-Holmes-Programm erlebt an diesem Abend in der Stadtbibliothek Rheine seine Premiere, denn beide Lesungen finden in Kooperation mit den Stadtbibliotheken Rheine und Bocholt statt.

Christoph Tiemann und das Theater "ex Libris" präsentieren in der "Nacht der Bibliotheken" das brandneue Sherlock-Holmes-Programm. Foto: Hanno Endres, Theater ex Libris

Und dann öffnen sich die Türen der Bücherei doch noch (virtuell): im Escape-Game "Eine Rätselhafte Spur"! "Bei dieser Spurensuche folgen die Teilnehmenden einer mysteriösen Tour quer durch die Bücherei", heißt es in der Ankündigung.

Außerdem soll die Bücherei in der Nacht in ein neues Licht gesetzt werden. Für diese Aktion hofft das Team auf viele gebastelte Laternen aus Milchtüten, Tetrapacks, PET-Flaschen oder Buchseiten. Die Lichter werden die Büchereigasse leuchten lassen. Die Laternen können in der Stadtbücherei am Alten Steinweg und in den Stadtteilbüchereien abgegeben werden.

Nähere Informationen zum Programm und zu den Livestreams gibt es im Stadtportal .