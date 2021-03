Im Impfzentrum Münster wird seit Montagnachmittag nicht mehr mit dem umstrittenen Wirkstoff Astrazeneca gegen Corona geimpft. Die entsprechende Impfstraße ist geschlossen, Impfberechtigte sind trotz Termins nach Hause geschickt worden. Das bestätigte Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer auf Anfrage.

Die Verantwortlichen in Münster sind am frühen Nachmittag darüber informiert worden, dass auch Deutschland die Impfungen mit Astrazeneca aussetzt . Das hatte das Bundesgesundheitsministerium kurzfristig mitgeteilt und auf eine aktuelle Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts zu notwendigen weiteren Untersuchungen verwiesen.

"Schwerer Rückschlag"

Am Donnerstag hatte zunächst Dänemark die Impfungen mit dem Vakzin ausgesetzt und auf mehrere Fälle von schweren Blutgerinnseln aufmerksam gemacht. Es folgten weitere Länder, am Sonntagabend dann auch die Niederlande. „Die Meldung, dass Astrazeneca in Deutschland ausgesetzt wird, wird die vorhandenen Impfmöglichkeiten massiv einschränken. Das ist ein schwerer Rückschlag“, sagte Heuer.

Dabei hatten die Münsteraner den bundesweiten Negativtrend gedreht. In Münster waren zuletzt keine Impftermine wie anderenorts mit dem in die Schlagzeilen geratenen Impfstoff ausgefallen. „Das Nutzen der Astrazeneca-Impfungen ist nach wie vor sehr hoch“, hatte Heuer noch am Montagmorgen bestätigt. Bislang sind etwa 10.000 Münsteraner mit Astrazeneca geimpft worden. Mit dem Impfstoff sind vor allem berufsbegründete Gruppen, wie unter anderem Mitarbeiter von Rettungsdiensten und ambulanten Pflegediensten, geimpft worden.