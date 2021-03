Stopp der Astrazeneca-Impfung ist laut Heuer "schwerer Rückschlag"

Im Impfzentrum Münster wird seit Montagnachmittag nicht mehr mit dem Wirkstoff Astrazeneca gegen Corona geimpft. Die entsprechende Impfstraße ist geschlossen, Impfberechtigte sind trotz Termins nach Hause geschickt worden. Das bestätigte Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer auf Anfrage. „In einer ersten Maßnahme haben wir sichergestellt, dass im Impfzentrum der Stadt Münster zum Schutz der Bevölkerung so lange kein Astrazeneca mehr geimpft wird, bis die Lage sich klärt“, sagte er.

Die Verantwortlichen in Münster waren am Montag darüber informiert worden, dass auch Deutschland die Impfungen mit Astrazeneca vorerst stoppt. Die Stadt Münster hatte nach einer Warnung des Bundes­instituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (Paul-Ehrlich-Institut) unverzüglich sämtliche Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff Astrazeneca ausgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Schwerer Rückschlag für Impfkampagne"

Am Donnerstag hatte zunächst Dänemark die Impfungen mit dem Vakzin ausgesetzt und auf mehrere Fälle von schweren Blutgerinnseln aufmerksam gemacht. Es folgten weitere Länder, am Sonntagabend die Niederlande. „Die Meldung, dass Astrazeneca in Deutschland ausgesetzt wird, wird die vorhandenen Impfmöglichkeiten massiv einschränken. Das ist ein schwerer Rückschlag für die Impfkampagne“, sagte Heuer. Stadt und Kassenärztliche Vereinigung klären nun den weiteren Fahrplan für die Impfungen.

Das Impfzentrum hat die über 3000 Betroffenen darüber bereits per Email informiert, sofern eine entsprechene Adresse hinterlegt ist. Nach Ersatzterminen für diesen Personenkreis werde gegenwärtig noch gesucht. Die Impfungen mit den anderen verfügbaren Impfstoffen finden wie geplant statt. Der Betrieb des städtischen Impfzentrums wird nach Angaben der Stadt nicht unterbrochen.

Etwa 10.000 Münsteraner mit Astrazeneca geimpft

Alle vereinbarten Impftermine für Über-80-Jährige dort bleiben bestehen. Auch bei den beruflich besonders begründete Impfungen (berufliche Impfungen) von Personen unter 18 bzw. über 65 Jahre ändert sich nichts. Für diese Personengruppen ist laut Stadt ohnehin ein anderer Impfstoff vorgesehen. Dasselbe gilt für Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. betreute Personen in Tagespflegeeinrichtungen, besonderen Wohngemeinschaften und teilstationären Einrichtungen.

In Münster waren zuletzt kaum Impftermine wie anderenorts mit dem in die Schlagzeilen geratenen Impfstoff ausgefallen. „Das Nutzen der Astrazeneca-Impfungen ist nach wie vor sehr hoch“, hatte Heuer noch am Montagmorgen bestätigt. Bislang sind etwa 10.000 Münsteraner mit Astrazeneca geimpft worden. Mit dem Impfstoff sind vor allem berufsbegründete Gruppen, wie unter anderem Mitarbeiter von Rettungsdiensten und ambulanten Pflegediensten, geimpft worden.

Häufung von Hirnvenen-Thrombosen

Die Wissenschaftler des Paul-Ehrlich-Institutes sehen laut städtischer Mitteilung eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenen-Thrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astrazeneca.