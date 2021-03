Das tiefe Loch reicht über neun Ebenen. Vom sechsten Stockwerk bis in die untere Etage der Tiefgarage. Dort stand der 55 Meter hohe Baukran, um den das neue Vier-Sterne-plus-Hotel „Atlantic“ an der Engelstraße/Herwarthstraße in den vergangenen Monaten drumherum gebaut worden ist. Jetzt ist der lange Lulatsch Stück für Stück von einem anderen Kran abgetragen worden. Er hinterlässt in der Mitte des 50-Millionen-Euro-Projekts ein Loch, wie in einem Schweizer Käse.