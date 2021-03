Münster ist die heimliche "Fahrradhauptstadt" in Deutschland - aber auch in diesem Jahr nicht die offizielle. Beim ADFC-Fahrradklima-Test belegt Münster zum zweiten Mal in Folge Platz zwei in der Kategorie der Städte zwischen 200.000 und 500.000 Einwohner. Platz eins geht laut einer Mitteilung des ADFC Nordrhein-Westfalen erneut an Karlsruhe. Münster wurde beim Fahrradklimatest mit der Note 3,17 bewertet, Karlsruhe mit 3,07. Auf Rang drei in der Kategorie landet Freiburg mit der Note 3,35.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Mittwoch die Sieger des Fahrradklima-Tests ausgezeichnet. Unter 25 Kommunen, die insgesamt ausgezeichnet wurden, waren fünf aus NRW. Wettringen (Kreis Steinfurt) erreichte, wie schon beim letzten Klimatest im Jahr 2018, Platz eins in ihrer Städtegröße. Auf Platz zwei in ihrer jeweiligen Kategorie landeten neben Münster auch Bocholt, Meckenheim und Reken.

Spitzenplatz für Wettringen

In der Klasse unter 20.000 Einwohnern sind gleich fünf Kleinstädte aus dem Münsterland unter den Top Ten: Neben der Gemeinde Wettringen (1,96), Reken (2,10), Heek (2,40) und Olfen (2,58) auch Schöppingen (2,75). Bocholt (2,8) hat nach sechs Jahren in Folge den Spitzenplatz in der Klasse bis 50.000 Einwohner verloren. Neuer Spitzenreiter ist die Stadt Nordhorn (2,6).

Die NRW-Großstädte über 500.000 Einwohner haben sich zwar im Vergleich mit den letzten Ergebnissen minimal verbessert, bekommen aber trotzdem schlechte Noten. Während Düsseldorf (4,12) mit Platz acht der 14 Metropolen in Nordrhein-Westfalen gerade noch im Mittelfeld landete, sind Essen (4,22), Dortmund (4,35) und Köln (4,37) bundesweit die Schlusslichter.

Mehr als 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus ganz Deutschland haben laut der Pressemitteilung über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Kommune abgestimmt, mehr als 60.200 davon stammen aus NRW.