287 Corona-Infizierte aktuell in Münster

Die Infektionszahlen in Münster steigen weiter an. Nach Angaben der Stadt sind am heutigen Dienstag 287 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag waren es 260. Am Dienstag hat es laut der Mitteilung der Stadt 43 bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus gegeben.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 5801 gestiegen. 5413 Menschen sind mittlerweile wieder genesen, 16 mehr als noch am Montag. Die Zahl der Todesfälle blieb weiter unverändert: 101 Münsteranerinnnen und Münsteraner sind bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. 546 Personen sind nach Angaben der Stadt aktuell als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.

27 Covid-Patienten im Krankenhaus

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 27 Covid-19-Patienten behandelt, zwei davon auf Intensivstationen. Zwei Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht angstiegen. Laut Landeszentrum Gesundheit liegt sie am Dienstag bei 46,6 (+1,0) und damit noch immer unter der als kritisch geltenden Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.