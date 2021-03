Vainstream Rockfest für 2021 abgesagt

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet das Vainstream-Rockfest am Hawerkamp auch in diesem Jahr nicht statt. Veranstalter Kingstar Music gab am Dienstag bekannt, dass man die Veranstaltung auf den 25. Juni 2022 verschiebe. Man habe alle Szenarien durchgespielt, aber eine Verlegung ins kommende Jahr bleibe die einzige Möglichkeit, Planungssicherheit zu schaffen, so Kingstar.

Der Veranstalter schreibt in den Sozialen Netzwerken von einer weiterhin unsichere Infektionslage und mangelnder Planungssicherheit. Eigentlich hatte das Vainstream-Rockfest 2020 bereits zum 15. Mal stattfinden sollen. Der Geburtstag soll nun im kommenden Jahr gefeiert werden, heißt es: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und trotz aller Tiefschläge der letzten Zeit schauen wir weiter mit Optimismus und Vorfreude in die Zukunft!"

In der vergangenen Woche waren zudem sieben große Open-Air-Festivals in ganz Deutschland abgesagt worden.