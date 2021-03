Die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ ruft am Freitag (19. März) zum globalen Klima-Streik auf. In Münster will die Gruppe den Protest nach langer Zeit ohne Kundgebung in Präsenz in Form einer Fahrraddemo wieder auf die Straße bringen. Warum? Das erklärt Mitorganisatorin und Sprecherin Lucy Büscher (15). Eine Großdemonstration in Pandemie-Zeiten – ist das eine gute Idee? Lucy Büscher: Ja.