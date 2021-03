Zu viele Räder auf schmalen Wegen in Münster

Münster steht beim aktuellen ADFC-Fahrradklimatest, der Kür der deutschen Fahrradhauptstadt, zwar wieder auf dem Treppchen, aber erneut nicht ganz oben. Auch beim am Dienstag präsentierten Ergebnis der größten deutschlandweiten Befragung zur Güte der Radverkehrsausstattung bekommt Münster nach Karlsruhe wieder die Silbermedaille – allerdings mit kleinerem Abstand zum Spitzenreiter als bei der vorhergehenden Runde 2018, als Münster erstmals als langjährige Fahrradhauptstadt vom Thron gestoßen wurde.

Als Gesamtnote haben die Münsteraner der Organisation des Fahrradverkehrs in ihrer Stadt die Note 3,17 gegeben, 0,2 Punkte besser als vor zwei Jahren. Tut sich also was in der Stadt, in der nach wie vor deutschlandweit die meisten Menschen aufs Fahrrad steigen? Rund 400 000 sind es täglich, verdeutlichte Michael Milde, Leiter der Abteilung Mobilitätsplanung der Stadt. Diese Zahl, das sieht auch der ADFC ähnlich, passt dazu, dass noch mehr Münsteraner als vor zwei Jahren die Radwege erneut als zu schmal empfinden. „Die Radwege sind nicht schmaler als früher, aber es fahren viel mehr Menschen Fahrrad“, fasst Philip Oeinck vom städtischen Fahrradbüro zusammen.

Ärger über Falschparker

Weitere Punkte, bei denen die Münsteraner noch schlechtere Noten gaben als 2018: Sie ärgern sich zunehmend über Falschparker auf Radwegen, über die Ampelschaltungen und das Fahren im Mischverkehr – also über den zu geringen Abstand zu Autos.

„Da müssen wir ran“, betonte Michael Milde angesichts aller Punkte. Das Falschparken, dafür gaben die Münsteraner die Schulnote 4,3, müsse konsequenter geahndet werden, so Milde, und versprach auch bei den anderen Punkten Besserung. Grundsätzlich dürfe Münster mit Platz zwei und der Schulnote 3,17 nicht zufrieden sein. Eine zwei vor dem Komma müsse das Ziel sein. Es gibt aber auch Lichtblicke, die einen Aufwärtstrend markieren: So wird das allgemeine Verkehrsklima für Radfahrer wieder als positiver empfunden, Radfahrer fühlen sich als Verkehrsteilnehmer besser akzeptiert, haben wieder etwas mehr Spaß auf dem Rad und nehmen wahr, dass mehr fürs Radfahren geworben wird. Letzteres setze die Planer aber auch unter Druck, gestand Milde ein.

„ Das Geld für den Radverkehr muss auf die Straße. Das Geld für den Radverkehr muss auf die Straße. “ Peter Wolter, ADFC Münster

Peter Wolter vom ADFC Münster merkte an, dass die Bundesmittel zur Förderung des Radverkehrs nur unzureichend abgerufen würden. „Das Geld für den Radverkehr muss auf die Straße.“

Milde stellt den Radlern für die nähere Zukunft die Schaltung grüner Wellen, die weitere Entschärfung von Unfallschwerpunkten und mehr Tempo beim Ausbau der Fahrradstraßen in Aussicht. Tempo 30 im Stadtgebiet ist für den Verkehrsplaner keine Utopie: „Das würde den Verkehr deutlich harmonisieren.“