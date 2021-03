Der Vorfall ereignete sich am 15. Januar (Freitag) gegen 10 Uhr: Die Frau war im Bereich des Prozessionsweges Ecke Maikottenweg unterwegs gewesen, als ihr auf einem Feldweg ein unbekannter Mann entgegenkam. Als die Joggerin mit ihm auf gleicher Höhe war, hielt der Täter die Frau plötzlich an den Schultern fest und griff ihr dann an die Brüste. Die Münsteranerin schrie, der Mann warf sie zu Boden und rannte in Richtung Maikottenweg davon, berichtet die Polizei.

Folgende Beschreibung liegt zu dem Mann vor: Der Unbekannte ist zirka 1,90 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hat eine sportlich durchtrainierte Figur, ein rundes Gesicht und eine runde Nase. Seine Haut, Augen, Augenbrauen und Lippen waren auffallend hell. Er war bekleidet mit einem matt-schwarzen Trainingsanzug, einer schwarzen Wollmütze und sah nach Angaben der Münsteranerin "osteuropäisch/nordeuropäisch" aus.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Die Polizei veröffentlichte daraufhin dieses Phantombild von dem gesuchten Mann: