Schön an einer Online-Konferenz ist, dass man immer genau sehen kann, wer gerade eingeschaltet ist. Also: 72 CDU-Mitglieder saßen am Dienstagabend ab 19 Uhr vor dem Bildschirm, als sich Carmen Greefrath, Tobias Bollmann, Rolf Klein und Stefan Nacke dem Parteivolk digital vorstellten. Sie möchten vom hiesigen Kreisverband als Bundestagskandidat(in) nominiert werden und damit die Nachfolge der scheidenden Bundestagsabgeordneten Sybille Benning antreten. Auch nach 120 Minuten war kein Favorit erkennbar.