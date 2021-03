„Münstarity“ lädt am 13. April ins Rathaus ein

Münster -

Zum Auftakt des Sportpaten-Projekts an der Mathilde-Anneke-Schule kam der frühere Außenminister Sigmar Gabriel als Schirmherr nach Münster. Am 13. April kommt er erneut: Diesmal zur Auftaktveranstaltung von „Münster kümmert sich“ – der Verein „Münstarity“ organisiert diesen Round Table, um das Sportpatenprojekt in Corona-Zeiten zu unterstützen.