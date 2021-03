„Der Einkauf im Supermarkt ist hinsichtlich einer Infektion derzeit heikler als der Aufenthalt in einem Krankenhaus“, meint Prof. Dr. Peter Feindt. Viele Menschen verschieben momentan eine Operation oder einen Klinikaufenthalt aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus – dagegen wendet sich der Ärztliche Direktor des Clemenshospitals.

Krankenhäuser seien grundsätzlich Orte, an denen man sich aufgrund der hohen Sicherheits- und Hygienestandards eher einem geringen Infektionsrisiko aussetze, heißt es in der Pressemitteilung der Alexianer. Zudem seien inzwischen fast alle Mitarbeiter mit Patientenkontakt geimpft.

Um eine akute Infektion auszuschließen, würden Patienten vor der Aufnahme ins Clemenshospital oder in die Raphaelsklinik abgestrichen. „Wir sind inzwischen technisch so gut ausgerüstet, dass wir in dringenden Fällen das Ergebnis meist schon nach kurzer Zeit haben“, so Prof. Feindt. Planbare operative Eingriffe und stationäre Behandlungen seien dadurch auch in Zeiten von Corona sehr sicher. Ärzte und Pflegende hätten mittlerweile viel Wissen und Erfahrung im Umgang mit dem Coronavirus gesammelt. Sicherheit und Hygiene seien oberstes Gebot, auch wenn der Regelbetrieb langsam wieder Fahrt aufnehme.