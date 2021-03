Aufregung rund um das soziokulturelle Zentrum Cuba an der Achtermannstraße am Mittwochmorgen: Mitarbeiter eines Bauunternehmens tauchten auf, begannen, am unteren Ende des 29 Jahre alten Wandbildes Putz abzuschlagen. Neben Aktivisten, die sich für den Erhalt des als kolonialismuskritisch geltenden Bildes einsetzen, waren ebenso Cuba-Mitarbeiter schnell vor Ort, um die schon länger angekündigten Fassadenarbeiten, denen das Wandbild zum Opfer fallen könnte, zu stoppen.

Und tatsächlich rückten die Arbeiter nach einiger Zeit wieder ab. Das Cuba hatte nach eigenen Angaben am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen die Wandbild-Entfernung eingereicht, die laut Amtsgericht am Mittwochmorgen in Kraft trat. Polizeibeamte, die in der Zwischenzeit vor Ort eingetroffen und laut Cuba die Wirksamkeit der Verfügung mit dem Amtsgericht abgeklärt hatten, verließen die Achtermannstraße ebenso wieder wie die Aktivisten.

Unterstützter des Cuba sammeln Geld

Die Sanierung des Bildes ist teurer als die Sanierung der Fassade. Unterstützer des Cuba sammeln nun Geld. Das, so ein Mitglied des Cuba-Leitungsteams, sei mittlerweile so gut wie zusammen, auch die Stadt habe finanzielle Unterstützung zugesagt. Nun hoffe das Zentrum auf eine Einigung mit dem Vermieter.