Seitdem Kitas und Schulen vor gut drei Wochen wieder geöffnet haben, sind die Infektionszahlen unter den Kindern und Jugendlichen noch weiter in die Höhe geschnellt – auf Spitzenwerte von 40 und 41 neu Infizierten in Münster allein unter den bis zu Neunjährigen am vergangenen Donnerstag und Freitag, meldet das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen. Das bekommen auch die Kinderärzte zu spüren. Wenngleich die meisten Fälle bislang glimpflich verlaufen. „Viele der Kinder, die mit Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber, Übelkeit oder Erbrechen in die Praxis kommen und dann positiv auf das Coronavirus getestet werden, sind nach drei bis vier Tagen wieder fit“, sagt die Vorsitzende des Praxisnetzes Kinder- und Jugendärzte Münster, Dr. Ute Tietjen. Bei Jugendlichen dauere die Genesung im Schnitt etwas länger.