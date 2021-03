Das Warten auf die Astrazeneca-Freigabe

Zum ersten Mal seit acht Wochen ist Münsters Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch über den Wert 50 geklettert . 55 Neuinfektionen wurden registriert, über 300 Münsteraner sind aktuell mit Corona infiziert. Für Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer bestätigt die sprunghafte Zunahme der Infektionen auch in Münster das Bild von der sich aufbauenden dritten Corona-Welle, hauptsächlich verursacht durch die britische Virusmutation. Das Robert-Koch-Institut prognostiziert einen steilen Anstieg der Infektionen bis in die Zeit unmittelbar nach Ostern, so Heuer.

Für Münster ändert sich mit dem Überschreiten der 50er-Inzidenz zunächst nichts. Die Marke, ab der neue Restriktionen denkbar sind, liegt inzwischen beim Wert 100. Darauf hatten sich Bund und Länder Anfang März geeinigt.

Warten auf Entscheidung zu Astrazeneca

Die aktuelle Lage sei ohne jeden Zweifel schwierig, „zumal der Rückschlag in Sachen Astrazeneca momentan auch das Impfen erschwert“, sagt Heuer. Der Krisenstab rechnet mit einer Entscheidung zur möglichen Freigabe des Wirkstoffs spätestens am kommenden Freitag. „Das Impfzentrum ist binnen Tagesfrist startklar und arbeitet ja auch samstags und sonntags“, sagt Heuer. Seit Montag fallen täglich rund 600 Impftermine aus, 2900 Impfdosen mit Astrazeneca lagern in Kühlschränken im Impfzentrum.

50 der 116 Corona-Erkrankten im Stadtteil Coerde gelten inzwischen wieder als genesen. Heuer: „Trotz der immer noch hohen Infektionszahl läuft die Lage in Coerde inzwischen in Richtung Stabilisierung .“

3800 Münsteraner nutzen kostenlose Tests

Das Angebot kostenloser Bürgertests soll ausgebaut werden. In der vergangenen Woche hätten sich 3800 Münsteraner testen lassen, 31 Tests seien positiv gewesen, sagt Heuer.