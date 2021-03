Münsteranerinnen und Münsteraner, die ihr Pfand in einem von insgesamt neun Rewe-Märkten in Münster abgeben, könnten damit künftig den Allwetterzoo unterstützen. Anstatt sich den Pfandbon auszahlen zu lassen, kann das Geld gespendet werden, heißt es in einer Mitteilung des Zoos.

Was für den einen nur ein paar Cents bis wenige Euros seien, könne in der Gesamtsumme ein ziemlich großer Betrag sein. „Das können am Ende ein paar tausend Euro zusammenkommen. Wir haben hier schon sehr gute Erfahrungen in der Kooperation mit anderen lokalen Einrichtungen gemacht, die wir so unterstützen durften", sagt dazu Martin Nientied, Marktmanager von einem der insgesamt neun teilnehmenden Rewe Märkten.

Die Spende funktioniere denkbar einfach: Anstatt den Bon an der Kasse einzulösen, kann er in eine Spendenbox neben dem Pfandautomaten geworfen werden. „Bis zum Sommer wird jeder in den Münsteraner Rewe-Märkte gespendete Pfand Bon dem Allwetterzoo ausgezahlt“, so Nientied.