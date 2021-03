In der Sache, also zum Stand des Genehmigungsverfahren, gibt es noch keine Neuigkeiten. Aber der Ton der Auseinandersetzungen ändert sich. Es bleibt nicht mehr allein bei Worten. An der Hofstelle am Rande der Hohen Ward sollen nach Angaben mehrerer Quellen von Unbekannten Fensterscheiben eingeworfen sein. Die Familie des Landwirtes wollte sich nicht öffentlich äußern. Die Bürgerinitiative Emmerbach sieht sich dazu gezwungen, sich „unmissverständlich von allen Akten der Gewalt zu distanzieren“.