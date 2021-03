„Wenn das Stadthaus 4 so endet wie die Mathilde-Anneke-Gesamtschule, dann nehme ich Sie beim Wort.“ Diese sehr provokante Bemerkung an die Adresse des neuen Ratbündnisses (und vermutlich auch an die Adresse des Immobiliendezernenten Matthias Peck) konnte sich die CDU-Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich nicht verkneifen. Das im Bau befindliche Gesamtschulgebäude steht unter dem Anspruch, besonders ökologisch und auch besonders nachhaltig zu sein. Gleichwohl sind die Finanzen und auch der Zeitplan längst aus dem Ruder gelaufen.

Die CDU-Kritik zielte auf den vom Ratsbündnis gefassten Beschluss, das Stadthaus 4 (ein Bürogebäude am Albersloher Weg zur Unterbringung städtischer Ämter ab 2025) als sogenanntes Null-Emissionshaus zu bauen. Nach Auskunft der Stadtwerke, die das Gebäude errichten sollen, sollen die damit verbundenen Mehrkosten zwischen drei und fünf Millionen Euro betragen, wobei die GAL-Ratsfrau Ingrid Kremer die Zahl fünf Millionen in der Aussprache als „maßlos übertrieben“ bezeichnete.

„Die Grundlage künftigen Bauens“

Der FDP-Fraktionschef Jörg Berens nahm die Zahl vier und beschrieb die – aus seiner Sicht – „ideologisch getriebene Politik“ so: „Wir setzen vier Millionen Euro ein, um aus einem energetisch guten Haus ein sehr gutes Haus zu machen, anstatt aus einem energetisch schlechten Haus ein gutes Haus zu machen.“

Der GAL-Ratsherr Robin Korte widersprach dem heftig. Für die Zukunft seien Null-Emissionshäuser „die einzig vertretbare Möglichkeit, Gebäude zu errichten“. Der neue, von der Stadt Münster formulierte Standard sei „die Grundlage künftigen Bauens“. Der CDU-Ratsherr Ulrich Möllenhoff erwiderte, dass seine Fraktion bei der Stadtverwaltung nachgefragt habe, wie viel CO eingespart werde. „Das konnte uns keiner sagen.“

Für das Konzept stimmten alle Ratsparteien, außer CDU, FDP und AfD.