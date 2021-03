Auch in Münster findet am heutigen Freitag wieder ein Klima-Streik statt - und das mitten in der Corona-Pandemie. Um 14 Uhr ist vor dem Schloss eine Kundgebung gestartet. Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich dort den Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays For Future" angeschlossen, um für bessere Klimapolitik und unter anderem auch gegen den Ausbau der B51 zu demonstrieren . 300 Teilnehmer waren für die Demo vorab angemeldet worden, deutlich mehr haben sich dann versammelt.

Nach der Kundgebung vor dem Schloss startete gegen 15 Uhr die Fahrrademo. Die Route führt vom Schloss über die Bergstraße, Bült, Eisenbahnstraße, Wolbecker Straße, B 51 und Hammer Straße zum Ludgeriplatz. Dort ist eine Zwischenkundgebung geplant. Weiter gehe es danach über die Moltkestraße und die Weseler Straße zurück zum Schloss, so die Polizei. Um 17 Uhr soll die Demonstration enden.

Mit Masken und Abstand demonstrieren

In der Innenstadt und auf der Umgehungsstraße kann es am Nachmittag zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Darüber informiert die Polizei auch auf ihrem Twitter-Kanal.

Eine Voraussetzung für die Durchführung der Demo war wegen der Corona-Pandemie auch ein Hygienekonzept. Das sieht nach Angaben von "Fridays For Future" Masken, Abstand und - auf freiwilliger Basis - auch Schnelltests vor. Während der Kundgebung vor dem Schloss halten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die vorgegebenen Regeln.