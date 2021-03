Dr. Oen bezieht Stellung zu Problemen am Impfzentrum

Ein Leser schreibt: „Ich bin 77 Jahre, habe vom Hausarzt eine Bescheinigung, dass ich nach §3 und §4 der Impfverordnung zur Gruppe mit hoher und erhöhter Priorität gehöre . Über die KBV-Website 116117 buche ich am 11. März Impftermine und erhalte unmittelbar die E-Mail-Bestätigung für zwei zeitnahe Termine mit Nennung des reservierten Impfstoffs. Zum ersten Termin am 14.März fahre ich mit allen Unterlagen zum Impfzentrum(IZ) und werde an der Auskunft vor dem IZ abgewiesen, da noch nicht 80 bin. Die ärztliche Bescheinigung will die Auskunft nicht sehen. Die Person vor mir erhielt dieselbe Auskunft, die Frau im Auskunftcontainer sagt, sie hätte an diesem Tag schon mehr als 20 Personen aus gleichem Grund nach Hause geschickt. Es hat keine sachkundige Prüfung der ärztlichen Bescheinigung stattgefunden, 20 Termine verfallen, das Interesse, möglichst schnell möglichst viele Bürger*innen zu impfen ist nicht zu erkennen.

Dazu sagt Dr. Hendrik Oen: „Derzeit werden nur Menschen der höchsten Priorität nach §2 der ImpfVO geimpft. Um an einen Termin über die Serviceplattform zu gelangen, musste man die Frage nach dem Alter über 80 mit JA beantworten, ansonsten hätte die Online-Prüfung bereits eine Ablehnung ergeben. Eine ärztliche Bescheinigung ist hier nicht maßgeblich und kann deshalb auch nicht geprüft werden.

Alter über 80 Jahre ist der einzige Grund für eine Priorisierung, wenn es nicht berufsbedingt ist.

Ein anderer Münsteraner schreibt: „Warum können sich denn 70-jährige auf dem Onlineportal der KVWL im Internet für einen Impftermin anmelden, obwohl sie noch nicht für eine Impfung vorgesehen sind? Auch ich habe mich angemeldet, dabei musste ich mein Alter angeben, und bekam vier Termine zur Auswahl. (...) Ich bin zum Impfzentrum gefahren und nach entsprechender Kontrolle unter Vorlage meines Ausweises anstandslos geimpft worden. Möglicherweise habe ich Glück gehabt und bin „durchgerutscht“.Wenn aber 70-jährige noch nicht an der Reihe sind, sollte die Computersoftware entsprechend angepasst werden. (...)

Dazu Dr. Oen: Man kann sich erst anmelden, wenn man die Frage „Sind Sie über 80 Jahre alt?“ mit JA beantwortet hat. Erst dann kommt die Frage nach dem Alter. Im weiteren kann man dann einen Termin buchen, weil im ersten Schritt die Angabe „JA, ich bin über 80 Jahre alt“ gemacht wurde. Sie sind da im Einzelfall durchgerutscht, was nicht hätte passieren dürfen, weil Sie einfach noch nicht dran sind.

Ein anderes Problem: „Eine Freundin von mir wurde gestern an Impfzentrum geimpft, doch leider gab es am Einlass erhebliche Diskussionen über die Impfberechtigung. Die zuständigen Personen am Einlass scheinen nicht vernünftig aufgeklärt zu sein, welche Träger an den städtischen Schulen die Schulbegleiter/innen stellen, nämlich die Lebenshilfe Münster. Da wurde dann behauptet, dass man einen Stempel der Schule benötigt, dabei ist das nicht der Arbeitgeber. Traut man einer gemeinnützigen Organisation wie der Lebenshilfe nicht mal zu korrekte Bescheinigungen auszustellen?

(...) Erst nach einem Anruf bei der Lebenshilfe hat man dann eingelenkt, aber was machen die anderen die außerhalb der Erreichbarkeit des Arbeitgebers geimpft werden?“

Hendrik Oen sagt dazu: „Die Stadt Münster versucht, ein schlankes und unbürokratisches Verfahren für die berufsbedingten Impfungen möglich zu machen. Dieser Umstand führt dazu, dass eine Bescheinigung nur dass mit einem Stempel versehen ausreichend ist, wenn aus dem Stempel die Berechtigung klar hervorgeht. So kann z.B. eine Grundschule stempeln, wenn alle Lehrer der Grundschule impfberechtigt sind. Bei der Lebenshilfe ist das nicht sofort klar, weshalb hier eine Klärung erfolgen muss. Wir können nicht voraussetzen, dass jeder Mitarbeiter mit einem Stempel berechtigt ist, wenn aus dem Stempel nicht die Berechtigung klar hervorgeht. Das Land schlägt hierzu ein mehrseitiges Formular vor, dass in Münster durch den einfachen und informellen Weg zum Nutzen aller abgekürzt wird. Dies führt in Einzelfällen dazu, dass auch Impfberechtigte am Eingang die Fragen nach Berechtigung beantworten müssen, damit das Verfahren allen Beteiligten gegenüber gerecht bleibt.

Ein anders gelagerter Fall: Eine Dame konnte telefonisch vereinbarten Termin für ihren Mann (für einen Tag in April gebucht) nicht stornieren. Sonntag und Montag hat sie mit Mitarbeitern der Hotline gesprochen. Sie bekam zweimal die Antwort, stornieren sei bei telefonisch vereinbarten Terminen nicht möglich. Auf die Frage, was mit der nicht in Anspruch genommenen Dosis geschehe erhielt sie keine klare Antwort.

Dazu Hendrik Oen: Die Termine, die nicht wahrgenommen werden, weil sie nicht storniert werden können, verfallen. Dies führt dazu, dass der Impfstoff am Folgetag verwendet wird und das Impfzentrum entsprechend weniger beim Land bestellt. In Einzelfällen suchen die Verantwortlichen vor Ort impf-berechtigte Bürger, die dann geimpft werden. So werden zum Beispiel Menschen, die neu in Pflegeheime einziehen (Priorität 1) zügig geimpft, damit wir den Erfolg der Impfung der Heime aufrechterhalten können.