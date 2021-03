An Weihnachtsmärkte denken dieser Tage angesichts des nahenden Frühlings und der Corona-Pandemie wohl die wenigsten Menschen. Doch den Münsteraner Jens-Uwe Linke lässt dieses Thema nicht los – seit Monaten nicht, genau genommen seit dem 27. Juni 2019 nicht mehr. Denn an besagtem Donnerstag im Juni steckte zwar sein Name in einem von zwei Plastikeiern, mit denen das städtische Ordnungsamt in einer denkwürdigen Aktion den Veranstalter des Kiepenkerl-Weihnachtsmarktes im folgenden Dezember ermitteln wollte . Doch Linke hatte dabei das Nachsehen, obwohl er damals als Erster bei der Stadt Münster einen Antrag auf Sondernutzungserlaubnis für die Fläche rund um das Kiepenkerl-Denkmal gestellt hatte.