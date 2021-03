Mit Impfen und Testen durch die dritte Corona-Welle

Immer mehr testen und impfen: Darauf setzt der Krisenstab der Stadt Münster in der beginnenden dritten Welle der Corona-Pandemie. Die Inzidenz steigt an. Am Freitag lag der Wert bei 67,9. 611 Münsteraner sind in Quarantäne, 55 infizierten sich neu.

Die meisten Ansteckungen finden laut Krisenstab im privaten Umfeld statt, hier seien vorübergehende Verschärfungen nicht ausgeschlossen, so Leiter Wolfgang Heuer. Gerade bei der jüngeren Bevölkerung mache sich eine gewisse Regelmüdigkeit und Resignation breit. Immer mehr Kinder und junge Menschen infizieren sich mit Corona.

200 Astrazeneca-Impftermine am Freitag

Nach der Freigabe des Wirkstoffes Astrazeneca am späten Donnerstagabend sind am Freitag spontan 200 Impftermine von Münsteranern aus berufsbegründeten Gruppen wahrgenommen worden. Wie die Stadt mitteilt, sei auch das Wochenende im Impfzentrum Münster ausgebucht. „Das Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie“, betont Heuer. Für die kommenden Impfungen in Arztpraxen solle ein schlankes Verfahren gelten, das jetzt vorbereitet werden müsse, findet Heuer.

Der Krisenstab der Stadt spricht sich für mehr Corona-Schnelltestangebote aus. „Die Bevölkerung muss mehr getestet werden, am besten regelmäßig. Die kostenlosen Bürgertests sind ein geeignetes Mittel, das wir gerade auch an Samstagen in der Innenstadt stärker platzieren müssen“, sagt Heuer.

Zwei neue Teststellen in Münsters Innenstadt

Über Apotheken und Arztpraxen hinaus sind aktuell acht Testzentren an verschiedenen Standorten der Stadt mit der Durchführung der Bürgertests beauftragt und haben entweder bereits das Angebot gestartet oder stehen unmittelbar davor – wie die Testzentren auf dem Lambertikirchplatz und in der Ludgeristraße .

So wird am Samstag (20. März) der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB Münsterland) ein mobiles Schnelltestzentrum auf dem Lambertikirchplatz errichten. Hier können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr testen lassen.

In einem von mehreren Arztpraxen angemieteten Ladenlokal an der Ludgeristraße 28 (Ecke Windthorststraße) ist am Samstag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ebenfalls eine Schnelltestung möglich. Dort ist eine Terminbuchung (Die Webseite www.corona-muenster.de soll am Freitagabend freigeschaltet werden) notwendig.

Aktuell lassen sich knapp 3000 Münsteraner täglich kostenlos testen. Für die Schulen müsse es endlich eine Garantie des Landes für engmaschige, kostenlose Test geben, so Heuer.

Krisenstabsleiter fordert mehr Entscheidungsgewalt

Die dritte Corona-Welle hat den von Bund und Ländern angedachten weiteren Öffnungen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Heuer spricht sich dafür aus, dass die Kommunen größere Entscheidungskompetenzen bekommen.

„Trotz der dritten Welle ist es an der Zeit, den Kommunen mehr Verantwortung zu geben“, sagt er. Die bloße Orientierung an der Inzidenz reiche für die kommenden Wochen nicht aus – nicht nur, weil die Bevölkerung eine Perspektive brauche.