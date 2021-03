Gelungene Zusammenarbeit

Kein Räuspern, kein Applaus, dafür viele Jubelkommentare im Internet gab es am Freitag zur Nacht der Bibliotheken. Auch die Stadtbücherei Münster war am Start, nicht analog, sondern digital.

Über 400 Zuhörer genossen die Hörspiellesungen der Theatergruppe Exlibris. Christoph Tiemann bot am Nachmittag eine lebendige Lesung der Drei Fragezeichen mit Detektivgeschichten zum Miträtseln. Tiemann genoss dabei den Sonic-Chair im Tiefgeschoss der münsterischen Bücherei, der auf dem Bildschirm zu Hause von allen bewundert werden konnte. Ein paar Stunden später agierte der Schauspieler mit seinen Kollegen in der Bücherei Rheine. Hier präsentierten sie ihr neues Sherlock Holmes-Live-Hörspielprogramm „Sherlock – Schock und Horror“. Ein engagiertes Sprecherteam, improvisierte Musik und atmosphärische Dias sorgten für spannende Unterhaltung, was sich in zahlreichen Kommentaren widerspiegelte. „Mit viel Arbeit und Liebe“, „richtig super und irre spannend“, „einfach großartig“ posteten die Zuhörer dazu.

Die Reaktionen bewiesen Andrea Kreuzheck, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbücherei Münster, dass sich ihre Mühe, die Planung und die Organisation mit ihrem fünfköpfigen Team gelohnt haben. Erstmalig öffneten sich für diese Nacht die Bibliothekstüren nicht real, und erstmalig wurde mit den Stadtbüchereien Rheine und Bocholt kooperiert. Vielleicht sei das ein Modell für die Zukunft, ein „Mitmischen“ (so das diesjährige Motto dieser Aktion) im besten Sinne.

Den Arbeitsaufwand empfand Kreuzheck vergleichbar mit den Vorjahren. Sie freute sich schon im Vorfeld über die „schönen, kreativen Laternen“, die auf ihren Bastelaufruf zur Bücherei gebracht wurden. Seit Freitag sind sie in der Fenstergalerie der Büchereigasse zu bewundern. Ob Drache oder Bücherbus, Osterhase oder Giebelhaus, sie erstrahlen mit LED-Lichtern im Inneren.

Große Nachfrage gab es für das „Escape Game“. Hier konnten Fans gar nicht abwarten, bis das Spiel endlich ab 16.30 Uhr freigeschaltet wurde. Mit Tablet oder Smartphone versuchten Rätselfreunde bequem und kostenlos von zu Hause die Lösung zu finden.