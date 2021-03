Der Automobilclub Münster verweist auf großen Verkehrsbehinderungen, welche die Fahrraddemo der Umweltbewegung „Fridays For Future“ am Freitag in Münster ausgelöst hat. Die Polizei hatte bekannt gegeben, dass ihnen keine Beschwerden vorlägen (wir berichten). Der Automobilclub bezweifelt, dass es keine Beschwerden gegeben habe. Demnach sei klar, dass die Autofahrer, die im Stau standen, sich nicht hätten äußern können. „Bei einer gezielten Befragung wäre das Ergebnis sicherlich ein anderes gewesen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem kritisiert der Automobilclub, dass die Demonstrierenden die Route über die B 51 gewählt haben. „Protest gegen den Ausbau, der unumkehrbar ist und schon vonstatten gegangen ist, beziehungsweise seiner Vollendung naht, ist doch wohl zwecklos und überflüssig.“ Zudem sei die Lage in Münster kompliziert genug, da das neue Ratsbündnis das Ziel habe, das Auto zu verdrängen und zu verbannen.