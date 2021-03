Zum Lichtschalter greifen und ein Zeichen setzen für mehr Klimaschutz – auch in diesem Jahr beteiligt sich Münster an der vom WWF (World Wide Fund for Nature) initiierten "Earth Hour". Am Samstag (27. März) wird laut einer städtischen Mitteilung zwischen 20.30 und 21.30 Uhr an zahlreichen Stellen in der Stadt die Beleuchtung ausgeschaltet.

Unter dem Motto "Einfach mal Abschalten" lädt die städtische Mitmachkampagne "Unser Klima 2030" zur Teilnahme ein. Die Aktion findet weltweit zum 15. Mal statt und wird von der Stadt Münster bereits seit 2010 unterstützt.

Zahlreiche Gebäude liegen im Dunkeln

Ob ein Abendessen bei Kerzenschein oder die Beobachtung des Sternenhimmels: Die eigenen vier Wände, der Balkon oder auch der Garten bieten Raum zur kreativen Beteiligung. Unter den Hashtags #unserklima2030, #LichtAus und #EarthHour kann der persönliche Beitrag für das Klima geteilt werden.

Wer während der "Earth Hour" einen Sparziergang durch die Stadt macht, wird sehen, dass unter anderem folgende Gebäude für eine Stunde abgedunkelt sind: Bezirksregierung, Clemenskirche, Dom, Dominikanerkirche, Erbdrostenhof, Lambertikirche, LVM, LWL Museum für Kunst und Kultur, die Kirchen der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser, Provinzial, PSD Bank Westfalen-Lippe, Rathaus, Schloss, Stadtteilauto, Stadtweinhaus und Stadtwerke.

Klimaneutralität bis 2030

Die Stadt Münster hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Dass bereits kleine Verhaltensänderungen dazu den Alltag klimafreundlicher gestalten und in der Summe eine große Wirkung zeigen können, betont Caroline König von der Koordinierungsstelle für Klima und Energie: "Wer beim Verlassen eines Raums das Licht ausschaltet, kann auf das Jahr gerechnet etwa 75 Kilogramm CO2 einsparen. Diese Routine kommt sowohl dem Klima als auch dem Geldbeutel zugute: Durch die kleine Umgewöhnung im Alltag können etwa 36 Euro jährlich eingespart werden."

Weitere Informationen zur städtischen Mitmachkampagne "Unser Klima 2030" gibt es unter www.klima.muenster.de .