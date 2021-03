Mehr als 60 Corona-Neuinfektionen am Wochenende

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es mittlerweile mehr als 6000 Corona-Fälle in der Stadt Münster gegeben. Der Wert von 6000 Infektionen wurde nach Angaben der Stadt am Wochenende überschritten. Die Gesamtzahl labordiganostisch bestätigter Fälle liegt nun bei 6025. Davon sind 5521 Menschen mittlerweile wieder genesen. 403 Münsteranerinnen und Münsteraner sind derzeit nachweislich infiziert.

Am Wochenende hat es in Münster insgesamt 62 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben Ihnen stehen 43 Gesundmeldungen gegenüber. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (20. März): 23 Neuinfektionen und zwölf Gesundmeldungen,

Sonntag (21. März): 34 Neuinfektionen und zehn Gesundmeldungen,

Montag (22. März): fünf Neuinfektionen und 21 Gesundmeldungen.

Inzidenz steigt auf 84,7

Die Zahl der Todesfälle blieb am Wochenende in Münster unverändert. 101 Münsteranerinnen und Münsteraner sind seit Beginn der Pandemie in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit etwas mehr als drei Wochen hat es in Münster allerdings keinen Todesfall mehr gegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Wochenende weiter deutlich angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit gibt einen Wert von 84,7 an - das ist ein Plus von 8,9 im Vergleich zum Vortag. Vor einer Woche - am 15. März - hatte der Wert noch bei 45,7 gelegen.

25 Covid-Patienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 25 Covid-19-Patienten behandelt, sechs von ihnen auf Intensivstationen. Vier Patienten müssen künstlich beatmet werden.