Mehr Platz für den Notfall

Ein Umzug in 50 Meter entfernte Räume – das klingt nach keiner besonderen Herausforderung. Wohl aber, wenn gerade eine Intensivstation umzieht. Genau das stand am Montagmorgen im Clemenshospital auf dem Programm: Die neue Intensivstation des Krankenhauses mit 16 Betten arbeitet jetzt im neu hergerichteten Gebäudeteil des Krankenhauses am Düesbergweg.

Die Patientin, die von Stationsärztin Regina Hillebrand kurz vor zehn Uhr mit einer Kollegin in ihr neues Zimmer geschoben wird, ist die letzte der neun Schwerkranken, die in die jeweils im Schnitt zehn Quadratmeter größeren Räume verlagert werden. „Wir haben darauf geachtet, dass wir heute am Umzugstag nicht alle Betten belegt haben“, sagt Oberarzt Dr. Jürgen Witte. Denn selbst ein so kurzer Weg über einen Flur kann bei einem Intensivpatienten eine zusätzliche akute gesundheitliche Krise auslösen.

Sauerstoffflasche beim Umzug griffbereit

So hat Regina Hillebrand einen Notfallrucksack geschultert, eine Sauerstoffflasche griffbereit, die Patientin im Bett braucht Unterstützung beim Atmen. Alles geht gut, so wie bei den anderen Patienten an diesem Morgen ebenfalls.

Im neuen Raum gibt es nicht nur mehr Platz, sondern auch eine ausgeklügelte Gebäudetechnik, die Patienten, Pflegekräften und Ärzten Aufenthalt und Arbeit angenehmer machen. Eine automatische Deckenkühlung sorgt im Sommer besser als die bisherige wartungsintensive Klimaanlage für eine konstante Klimatisierung. Das Licht wird je nach Tageszeit automatisch gedimmt. So ist es nachts weniger hell als in den Morgenstunden.

Zahl der Betten ist gleich geblieben

Dr. Oliver Milbradt, der hier die Schwerkranken behandelt, ist vor allem froh über die viel großzügigeren Räume. Wenn in Notfällen mehrere Personen einen Kranken behandeln müssen, kann es entscheidend sein, dass genug Platz ist, damit es angesichts der vielen Geräte und Kabel nicht zu eng am Bett wird.

Neue Intensivstation im Clemenshospital 1/12 Am Clemenshospital ist am Montagmorgen die Intensivstation in neue, größere und moderner ausgestattete Räume umgezogen. Foto: Oliver Werner

Geschafft – die schwer kranke Patientin ist im Zimmer der neuen Intensivstation angekommen. Foto: Oliver Werner

Oberarzt Dr. Jürgen Witte Foto: Oliver Werner

Arzt Dr. Oliver Milbradt Foto: Oliver Werner

So sah die alte Intensivstation aus. Jetzt wurden neue Räume bezogen. Foto: Oliver Werner

Die Zahl der Betten in der neuen Station wurde nicht aufgestockt – hier gehe es um Bedarfsplanungen, aber auch darum, dass genügend Personal vorhanden ist, um den 24-Stunden-Schichtbetrieb zu gewährleisten, wie es heißt.

Bei der Patientin, die am Montag als Letzte umzieht, tragen die Pflegekräfte und Ärzte Schutzkleidung – bei ihr, die erst wenige Stunden zuvor als Notfall ins Clemenshospital gebracht wurde, ist noch nicht ganz sicher, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.

Zurzeit keine Covid-Patienten

Intensivpatienten mit einem schweren Covid-Verlauf sind an diesem Morgen nicht auf der Intensivstation – anders als Ende Januar, als die alte Station mit schweren Covid-Fällen voll belegt gewesen sei, wie Milbradt sich erinnert. Angesichts der auch in Münster wieder schnell steigenden Infektionszahlen erwartet der Arzt, dass sich dies wieder ändert. „In ein bis zwei Wochen könnte es wieder soweit sein.“

Keine schönen Aussichten – aber immerhin eine neue Intensivstation.