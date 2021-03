Strenge Regeln gelten für Hospize in der Pandemie hinsichtlich Einlasskontrollen oder Testungen. „Dabei werden die Vorschriften laufend überarbeitet – das Geschehen vor Ort tagesaktuell im Blick zu behalten, ist für die Einrichtungen herausfordernd“, sagt Nicole Rusche, Referentin für Palliative Versorgung und Hospizarbeit im Diözesancaritasverband Münster. Die neun stationären Hospize der Caritas im Bistum Münster dürfen laut Pressemitteilung individuelle Lösungen finden, um einen Abschied in Würde zu ermöglichen.

Vier Besucher am Tag

„In Sterbesituationen muss es Ausnahmen geben, um die Isolation sterbender Menschen in jedem Fall zu verhindern“, sagt Michael Roes, Leiter des Johannes-Hospiz in Münster. So dürften jetzt vier Besucher am Tag statt ursprünglich nur zwei empfangen werden. Dennoch: „Wenn größere Familien, die sehr vertraut miteinander sind, Abschied nehmen müssen, reichen auch vier Besucher am Tag nicht aus“, sagt Roes mit Verständnis für einige Enttäuschungen.

Die Hoffnung auf mehr Normalität bringen jetzt die Impfungen. Im Johannes-Hospiz sind bis auf zwei alle hauptamtlich Mitarbeitenden geimpft. Auch den Ehrenamtlichen wurde hier inzwischen ein Impfangebot gemacht. „Es ist zwingend notwendig, dass in Strukturen, in denen freiwillige Hilfe unabdingbar ist, die Ehrenamtlichen mitgeimpft werden“, betont die Caritas-Referentin.

Auch manche Gäste wurden geimpft

Ob Ehrenamtliche geimpft werden oder nicht, sei bisher scheinbar regional unterschiedlich, müsse aber in allen betreffenden Bereichen möglich sein. In einigen Hospizen haben auch die Gäste nach Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine Möglichkeit zur Impfung erhalten. Die Schutzmaßnahmen im Johannes-Hospiz bleiben trotz Impfung bestehen. Aber die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl nehme zu, dem Virus nicht mehr ausgeliefert zu sein und weiterhin alle Menschen am Lebensende gut begleiten zu können, sagt Michael Roes.