Wenn es ums Impfen geht, versteht Thomas Baumgärtel keinen Spaß. „Das ist der einzige Weg, zur Freiheit zurückzukommen“, sagt der Kölner Künstler entschieden. Und da Freiheit sein großes Thema ist, hat er der Corona-Impfkampagne ein eigenes Kunstwerk gewidmet: die Impfbanane. Am Dienstagmittag wurde sie zum ersten Mal in Münster aufgesprüht – vor die Tür des Seniorenzentrums Haus Simeon am Berg Fidel. Als Ausdruck der Anerkennung.

Die Banane ist seit 35 Jahren Thomas Baumgärtels Markenzeichen . Ihr Siegeszug begann Ende der 80er- Jahre als Street-Art, die in Nacht und Nebel an die Wände von Museen und Galerien gesprüht wurde. Auch das Landesmuseum soll damals von ihm heimgesucht worden sein. Mittlerweile ist Baumgärtel eine internationale Bananen-Berühmtheit: Als er 2018 den Westfälischen Kunstverein mit einer Banane bedachte, galt es schon als große Ehre.

Drei Impfbananen für die Diakonie

Die Ehre gebührt nun der Diakonie Münster und ihren drei Einrichtungen Haus Simeon, Martin-Luther-Haus und Handorfer Hof, die jeweils eine eigene Impfbanane bekommen haben – denn dort sind alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie fast alle Beschäftigten geimpft. Richtig so, meint Thomas Baumgärtel: Auf seinen Bildern verdrängt der bananengelbe Impfstoff die rote Entzündung samt schlammgrüner ­Pro­tein-Pustel. Das Motiv sei entstanden, als der erste Impfstoff zugelassen wurde; seitdem ziert es Impfzentren und soziale Einrichtungen im ganzen Land. Roland Weigel, Koordinator des Projekts „Starke Pflege in Münster“, hatte die Baumgärtel-Ausstellung „Kunst heilt“ in Hilden gesehen und den Kontakt vermittelt.

Erinnerung an den Impftag

Für Diakonie-Geschäftsführer Ulrich Watermeyer und Einrichtungsleiter Klaus Wienker ist die kleine Sprüh-Aktion eine Erinnerung an den Befreiungsschlag am 31. Dezember, als im Haus Simeon 300 Impfungen auf einen Streich verabreicht wurden. Seitdem sei die Situation im Seniorenzentrum für alle Beteiligten deutlich entspannter, auch weil die Maskenpflicht für die Bewohner aufgehoben werden konnte. Für den berühmten Künstler wurde eigens eine repräsentative Metalltafel vor die Tür geschraubt – dabei hätte der seine Impfbanane auch direkt auf Stein und Fuge gesprüht . . .

Thomas Baumgärtel versteht sich als politischer Künstler, der mit seiner freiheitsliebenden klassisch-schwarzgelben Banane auch die Mächtigen der Welt verspottet – und dafür schon einigem Druck standhalten musste. Die Impfbanane habe ihm bislang noch keinen Gegenwind beschert, auch wenn er damit Stellung gegen verbreitete Impf­skepsis bezieht: „Man glaubt gar nicht, was da alles im Umlauf ist“, meint er. „Wenn die Medizin etwas Tolles hervorgebracht hat, dann das Impfen!“