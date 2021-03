Wer schon immer wissen wollte, was sein Haus – oder noch besser: das des Nachbarn – kostet, bekommt durch wenige Klicks Antwort. Denn die Internetplattform Scoperty macht nach eigenen Angaben für 99 Prozent der 40 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland Schätzwerte sichtbar. In Münster hat das Start-up an mehr als 150 000 Immobilien ein Preisschild geklebt. Auch, wenn diese gar nicht zum Verkauf stehen. Kritik kommt von Verbraucherschützern und der Immobilienwirtschaft. „Da ist eine Menge Augenwischerei dabei, weil die Schätzwerte oft sehr ungenau sind“, sagt zum Beispiel Bernard Homann, Regionalvorstand des Immobilienverbands Deutschland.