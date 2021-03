Mitten in der Pandemie, mitten in den Osterferien und kurz vor den Abiturprüfungen geht am Hittorf-Gymnasium der Schulleiter von Bord. Christian Schrand, seit Sommer 2013 an der Spitze des Gymnasiums am Wasserturm im Geistviertel, wechselt in die obere Schulaufsicht der Bezirksregierung Münster als Dezernent für das Fach Mathematik.