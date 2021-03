Park-Petition in Münster – Zuspruch mäßig, Zuversicht groß

Münster -

Auf den Gehwegen im Kreuzviertel müssen sich Fußgänger den Platz oft mit Autos, Fahrrädern und Mülltonnen teilen. Eine Petition der Initiative Verkehrswende der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel, die das ändern will, kommt allerdings nicht richtig in Gang. Dafür bewegt sich die Politik in der Sache.