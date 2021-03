Die Polizei in Münster sucht nach einem unbekannten Radfahrer. Der Mann soll Anfang März (6. März, 9.46 Uhr) eine 38-jährige Fußgängerin und einen 22-jährigen Fahrradfahrer angespuckt haben. Die Polizei sucht den mutmaßlichen Täter sowie Zeugen.

Die 38-jährige Münsteranerin war laut einer Mitteilung der Polizei zusammen mit ihrer Tochter auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Straße "Am Dornbusch" in Richtung Meesenstiege unterwegs. Kurz vor der Kanalbrücke habe sich von hinten der unbekannte Fahrradfahrer genähert. Er habe durch mehrmaliges Betätigen seiner Fahrradklingel mit Kuhglockenton und lautem Rufen auf sich aufmerksam gemacht.

Mehrere Passanten angespuckt

"Als sich die 38-Jährige umdrehte, war der Unbekannte bereits auf etwa 30 Zentimeter an sie und ihre Tochter herangefahren", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Erst im letzten Augenblick sei er nach links ausgeschert und habe dabei beleidigend vor die Füße des Duos gespuckt.

Einige Meter weiter traf der Täter auf weitere Passanten. Ein Fahrradfahrer musste dem Unbekannten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. "Auch in seine Richtung spuckte der Täter im Vorbeifahren und traf den 22-Jährigen am Jackenärmel und an der Hand", heißt es weiter.

Beschreibung des Unbekannten

Der Unbekannte ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, war auffallend korpulent und sehr ungepflegt. Er hatte kinnlanges, strähniges graumeliertes Haar und trug eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.