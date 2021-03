In Münster hat es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben der Stadt ist eine 74-jährige Covid-19-Patientin in einem Krankenhaus gestorben. Bereits am Dienstag war ein 67-jähriger Covid-19-Patient in einem Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte es drei Wochen lang keinen weiteren Todesfall mehr gegeben. Seit Beginn der Pandemie sind 103 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Auch die Infektionszahlen in Münster steigen weiter an. Am Mittwoch wurden 39 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Ihnen stehen nach Angaben der Stadt 19 Gesundmeldungen gegenüber. Damit sind derzeit 424 Menschen in Münster nachweislich mit Corona infiziert. Am Dienstag waren es noch 405.

6095 Corona-Fälle in Münster

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist auf 6095 gestiegen. Erst am Wochenende war die Marke von 6000 Corona-Fällen überschritten worden. 5568 Menschen haben die Infektion mit dem Virus mittlerweile wieder überstanden. In den Krankenhäusern werden derzeit 25 Covid-19-Patienten behandelt, vier davon auf Intensivstationen. Vier Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Inzidenz sinkt deutlich

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch wieder deutlich gesunken. Das Landeszentrum Gesundheit hat für Münster am Morgen einen Wert von 62,3 angegeben (-13,0 im Vergleich zum Vortag). Vor genau einer Woche hatte die Inzidenz erstmals seit Ende Januar wieder bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gelegen.