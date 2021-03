An der Piusallee und an der Kirchstraße müssen kurzfristig zwei Bäume gefällt werden. Die Stadt gibt in einer Pressemitteilung die Verkehrssicherheit als Grund für das Fällen an. Intensive Untersuchungen hätten ergeben, dass beide Bäume durch Fäulnis im Stamm stark geschädigt worden seien.

Die Kastanie an der Piusallee wird laut der Mitteilung am Montag (29. März) gefällt, die Robinie an der Kirchstraße am Mittwoch (31. März). "An beiden Standorten werden im Herbst neue Bäume gepflanzt", teilt die Stadt mit. Während der Fällarbeiten komme es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit bittet die Anliegerinnen und Anlieger sowie Verkehrsteilnehmende um Verständnis.