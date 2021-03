Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche finden zurzeit digital statt. Ein Osterferienangebot des „Kulturrucksacks NRW“ gibt jetzt einen zusätzlichen Anreiz: Per Videokonferenz treffen junge Story-Talente aus Münster auf solche aus den münsterischen Partnerstädten, um gemeinsam Geschichten für Mangas, Trickfilme oder interaktive Bücher zu erfinden.

Die Idee zu dieser Werkstatt entstand laut Pressemitteilung während der Osterferien 2020. Beim ersten rein digitalen Workshop-Angebot für Kinder und Jugendliche äußerte die elfjährige Ronja im Anschluss, dass sie sich wünschen würde, auch Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern kennenzulernen – deshalb die Öffnung zu den Partnerstädten. Drei Anmeldungen aus dem russischen Rjasan liegen bereits vor, und auch aus dem niederländischen Enschede wurde Interesse bekundet.

Japanische Künstlerin zeichnet Mangas

Werkstattleiter Thomas Richhardt, der Erfahrungen mit Workshops an Goethe-Instituten in zahlreichen Ländern hat, freut sich auf eine internationale Teilnehmerschaft, die sich auf Deutsch, Englisch und „Multilingual“ verständigen wird. Als weitere Dozentin ist unter anderem die japanische Künstlerin Chiaki Nakaune beteiligt, die mit den Kindern und Jugendlichen online Mangas zeichnen wird.

Münster hat keine japanische Partnerstadt, aber durch die Kontakte der Künstlerin werden auch zwei Geschwister aus Tokio an der Werkstatt teilnehmen; die allerdings aufgrund der Zeitverschiebung nicht live dabei sein können, ebenso wie mögliche junge Story-Talente aus Fresno, der kalifornischen Partnerstadt.

„Das ist ein wenig schade“, meint Thomas Richhardt, „aber vielleicht findet sich 2022 eine Möglichkeit, das Angebot zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten anzubieten“.

Abschluss-Präsentation am 3. April

In diesem Jahr sind die Zeiten, an denen an eigenen Storys nach dem „Heldenreise“-Modell gewerkelt wird, überschaubar und regelmäßig: Vom 29. März bis 3. April findet der Workshop jeweils von 10 bis 15 Uhr statt, ein abschließender Livestream, bei dem die entstandenen Zeichnungen, Trickfilme und Stop-Motion-Werke gezeigt werden, ist für den 3. April ab 15 Uhr geplant.

Der Workshop für Kinder von zehn bis 15 Jahren ist kostenfrei, aber anmeldepflichtig (E-Mail: anmeldung @dramawerkstatt.de).