Für Geflügelhalter in Münster sind es bange Stunden, bis wohl frühestens am Donnerstagnachmittag das Testergebnis feststehen könnte. Denn sollte sich der Verdacht auf Geflügelpest in einem Mastbetrieb in Handorf tatsächlich bestätigen, drohen eine Ausweitung der Stallpflicht und weitere Einschränkungen.

Für die dortigen rund 6800 Puten kommt indes jede Hilfe zu spät. Die Tiere sind vorsorglich getötet worden, wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. „Das darf man auch schon bei einem Verdachtsfall.“ Die Geflügelpest, die besonders durch wilde Wasservögel verbreitet wird, gilt als hochansteckend.

Stadt rechnet mit Stallpflicht

Sobald eine Bestätigung des zuständigen Friedrich-Löffler-Instituts vorliegen sollte, könnte es schnell gehen. Denn ein Erlass des Landes und eine Allgemeinverfügung der Stadt Münster liegen quasi schon in der Schublade. Mit einer Stallpflicht für alle Geflügelbestände im gesamten Stadtgebiet sei dann zu rechnen, so die Auskunft der Stadt. Bislang hat es demnach erst einige Betriebe in der Nähe des Verdachtsfalls getroffen.

Seit Anfang März breitet sich die Geflügelpest nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) in Westfalen aus. Erste bestätigte Fälle gab es in einem Entenmastbetrieb im Kreis Gütersloh und bei einem Hobbygeflügelhalter im Kreis Paderborn. Erst am vergangenen Montag waren auf einem Aufzuchthof in Delbrück 30 000 Junghennen getötet worden.

Sperrbezirke sollen Ausbreitung vermeiden

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung werden gemäß der Geflügelpest-Verordnung laut Lanuv Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete um die jeweiligen Betriebe angelegt.