Kösters Wohnkultur ab Mai in der Escada-Immobilie

Umzug auf dem Prinzipalmarkt: Kösters Wohnkultur verlässt im Mai nach 80 Jahren das Stammhaus und zieht auf eine Fläche von 380 Quadratmetern zum Prinzipalmarkt Nr. 27 direkt gegenüber dem Rathaus. Hier war zuletzt das Modehaus Escada beheimatet, eines von zwei Modehäusern auf dem Prinzipalmarkt, die im vergangenen Jahr geschlossen haben. „Gerade in diesen Zeiten ein grandioses Signal für die Straße und für die Stadt“, freut sich Thomas Zumnorde, Sprecher der Kaufleute vom Prinzipalmarkt, in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr wird Kösters Wohnkultur 130 Jahre alt. Nach Jahrzehnten direkt gegenüber dem Westportal der Lambertikirche verlässt das Unternehmen das Stammhaus. 14 Jahre lange und bis zur Geschäftsaufgabe hatte Escada auf der Ecke Prinzipalmarkt/Michaelistor Kundinnen empfangen. Dass ein münstersches Familienunternehmen mitten in der Corona-Krise investiert, wertet der Kaufleute-Sprecher Zumnorde als Glücksfall. „Damit zeigen Eismanns, dass sie an das eigene Konzept, die Straße und die Stadt glauben“, so der Einzelhändler.

Ladenlokal mit Blick auf das Rathaus

„Die Chance war einmalig. Wir mussten sie nutzen“, bekennt Jan Eismann, Urenkel des Firmengründers Wilhelm Kösters. Schon das alte Kösters-Haus gehöre zu den 1a-Lagen. Doch der neue Standort mit Blick auf Rathaus sei noch prominenter. „Das neue Ladenlokal bietet uns ganz andere Möglichkeiten, unsere Ideen umzusetzen“, freuen sich Jan und Kitty Eismann. Das kreative Paar bleibt bei den drei Schwerpunkten Living, Dining und Kitchen.

Freuen sich über einen neuen Standort „auf dem Präsentierteller“ ab Mai: Kitty und Jan Eismann. Foto: Erol Taskoparan

Vor allem die sechs großen Schaufenster dürften ein beliebter Anlaufpunkt werden. Jan Eismann verspricht, das Ladenlokal auch optisch zu öffnen. „Viel Licht wird es geben“, so Jan Eismann. Handwerker seien dabei, das neue Ladenkonzept umzusetzen. „Im Mai wollen wir öffnen“, berichtet Eismann. Bis dahin muss Eismann am alten Standort einen großen Räumungsverkauf organisieren – in Corona-Zeiten nicht einfach.

Nachfolger im alten Stammhaus noch offen

Schon jetzt ist dort Großbaustelle. Über viele Jahre hatte Kösters im ersten Obergeschoss eine Fläche im Nachbargebäude dazu gemietet. Die allerdings wird künftig Juwelier Rüschenbeck, Hauptmieter im Nachbargebäude, selbst nutzen. Die Verkaufsfläche verkleinert sich. „Das war kein Auslöser für den Umzug, hat uns aber in der Entscheidung bestärkt“, erläutert Eismann. Wer in die Fläche im alten Stammsitz zieht, ist derzeit noch offen.