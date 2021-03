438 Corona-Infizierte aktuell in Münster

Erneut ist die Zahl der Corona-Infizierten in Münster weiter angestiegen. Die Stadt meldet am Donnerstagmittag, dass 438 Münsteranerinnen und Münsteraner aktuell nachweislich mit dem Virus infiziert sind. Am Mittwoch waren es 424. So viele Infizierte wie aktuell gab es zuletzt Ende Januar (31. Januar: 431).

Am Donnerstag wurden 34 bestätigte Neuinfektionen und 20 Gesundungen gemeldet. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle seit Beginn der Pandemie liegt damit nun bei 6129, davon haben 5588 Menschen die Infektion mittlerweile wieder überstanden. Seit Ausbruch der Pandemie sind 103 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben. Dienstag und Mittwoch hatte es je einen weiteren Todesfall gegeben, zuvor lag die Zahl knapp drei Wochen bei 101.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Donnerstag wieder gesunken und liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 62,8 (-2,5). In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt 24 Covid-19-Patienten behandelt, vier davon auf Intensivstationen. Vier Patienten müssen beatmet werden.