Die Termine der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) für die Abfallabfuhr rund um die Osterfeiertage verschieben sich. Das teilte die Stadt Münster am Donnerstag mit.

Grundsätzlich gilt: In der Woche vor Ostern werden die Termine vorgezogen, nach Ostern werden sie nachgeholt. Die erste Verschiebung gibt es bereits an diesem Samstag (27. März). An diesem Tag werden die Abfälle aus den Montagsbezirken abgeholt. In der Karwoche geht es ab dem 29. März nach dem Grundprinzip weiter: Die Tonnen aus den Dienstagsbezirken werden Montag abgefahren, die Freitagsabfuhr wird auf Donnerstag vorgezogen. In der Osterwoche finden alle Abfuhren einen Tag später statt. Die Ostermontagabfuhr erfolgt Dienstag, 6. April, die Freitagsbezirke werden Samstag abgefahren.

Sperrgutabfuhr fällt ersatzlos aus

„Karfreitag und Ostermontag fällt die Sperrgutabfuhr ersatzlos aus“, heißt es in der Mitteilung. Die anderen Sperrguttermine verschieben sich nicht.

Die Recyclinghöfe bleiben an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Ostersamstag, 3. April, sind die Recyclinghöfe am Entsorgungszentrum, Zum Heidehof 80, und an der Eulerstraße 8, wie gewohnt von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet.