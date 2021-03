Der Baustopp an der Kanalbrücke in Höhe der Wolbecker Straße ist beendet. Wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung berichtet, werden die langersehnten Bogensegmente für die neue Brücke am 31. März und 1. April per Schwertransport geliefert. Zeitgleich beginnen die Straßenbauarbeiten zur Anbindung der Umfahrungsstrecke an die Wolbecker Straße.

In diesem Zusammenhang wird die Wolbecker Straße halbseitig gesperrt und der Verkehr bis zum 9. April durch eine Baustellenampelanlage geregelt. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird im Baustellenbereich an den Arbeiten vorbeigeführt.