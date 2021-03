Schon im vergangenen Jahr war der digitale Biergarten an der Promenade ein voller Erfolg. In diesem Jahr soll er wiederkehren, auch wenn die Corona-Schutzverordnung des Landes das Betreiben von Außengastronomie noch untersagt. In Münster ist die Ausschreibung für zwei zur Verfügung stehende, nebeneinander liegende Biergarten-Flächen indes bereits gelaufen.