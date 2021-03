Auf der Wolbecker Straße staut sich seit Montag der Autoverkehr ganz massiv. Der Grund ist eine Baustellenampel, die in Höhe der neuen Kanalbrücke (im Foto rechts) installiert wurde. Einspurig wird an dieser Stelle der Verkehr an das Baufeld vorbeigeführt, was die Leistungsfähigkeit der Straße in beide Richtungen deutlich schmälert.

Derzeit läuft der Verkehr noch über die alte Kanalbrücke. Direkt daneben entsteht bereits die neue. Nach langer Wartezeit sind jetzt endlich die erforderlichen Stahlteile geliefert worden. Der weitere Bauplan sieht vor, dass die neue Brücke parallel zur alten installiert wird und dann an die Position der alten verschoben wird, sobald diese demontiert ist. Das wird 2022 der Fall sein. Die aktuellen Beschränkungen gelten bis zum 9. April.