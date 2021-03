Tragischer Unfall an der Steinfurter Straße

Münster -

Von Dirk Anger

Im Juli 2019 war eine 77-jährige Frau in Münster nach dem Sturz in eine Baugrube an der Steinfurter Straße gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat den Vorgang ermittelt. Jetzt liegen die Akten bei Gericht.