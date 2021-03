Die Beantragung einer Fußfessel für einen bereits verurteilten Mörder, der aber weiter auf freiem Fuß ist, sorgt für Verwirrung. Ralf H. aus Münster wurde unlängst vom Landgericht Dortmund in einem aufsehenerregenden Prozess wegen Mordes an einer Schülerin vor mehr als 27 Jahren verurteilt . Nach dem Willen der Polizei soll der Mann bis zum Abschluss des Revisionsverfahrens eine Fußfessel tragen. Jetzt hat die Polizei in einer Pressemitteilung den Vorwurf zurückgewiesen, für die Beantragung der elektronischen Fußfessel eine nicht mehr aktuelle Ladungsadresse beim Amtsgericht benannt zu haben.

Der Rechtsanwalt Udo Vetter hatte gegenüber unserer Zeitung verlautbart , dass eine alte Anschrift seines Mandanten von der Polizei benutzt worden sei, obwohl dieser sich seit Längerem bei seiner Lebensgefährtin aufhalte. "Diesen Vorwurf weist die Polizei zurück", heißt es in der Pressemitteilung von Dienstagmittag.

Polizei weist Vorwürfe zurück

Der polizeiliche Antrag habe sowohl die Anschrift enthalten, an der Ralf H. nach wie vor amtlich gemeldet ist, als auch die Anschrift seiner Lebensgefährtin, an der er nicht gemeldet ist, sich aber nach der Polizei vorliegenden Erkenntnissen hätte aufhalten können und - wie sein Rechtsanwalt nunmehr mitteilen lässt - auch aufhalte. Darüber hinaus lagen der Polizei Hinweise auf den Aufenthalt des Betroffenen in einer Kleingartenanlage in Münster vor.

Nachdem die gerichtliche Ladung zu einem Anhörungstermin am 24. März 2021 an seiner aktuellen Meldeanschrift nicht zugestellt werden konnte, habe die Polizei Münster beide Adressen und die Kleingartenanlage mehrfach aufgesucht, ohne den 55-Jährigen dort anzutreffen. "Auf den polizeilichen Hinweis, dass jedenfalls der Name des Betroffenen an der Anschrift seiner Lebensgefährtin angebracht sei, hat das Amtsgericht den Betroffenen schließlich unter dieser Anschrift geladen", heißt es in der Mitteilung weiter.

56-Jähriger weiter auf freiem Fuß

Der 56-jährige Münsteraner ist nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm seit Sommer 2000 auf freiem Fuß, weil sein Prozess nicht hinreichend schnell geführt wurde. Er musste deshalb nach der jüngsten Verurteilung wegen Mordes nicht erneut in Haft.