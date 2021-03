Ostern ist das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. Entsprechend werden diese Tage im St.-Paulus-Dom Münster besonders gefeiert. Mussten im vergangenen Jahr alle Gottesdienste ohne Besucherinnen und Besucher stattfinden, ist eine aktive Teilnahme in diesem Jahr möglich, wie es in einer Mitteilung des Bistums Münster heißt. Dafür sei teilweise eine Anmeldung auf der Internetseite des St.-Paulus-Doms notwendig.

Alternativ können die Gläubigen als virtuelle Gemeinde die Karwoche und Ostern begehen. Das Bistum Münster überträgt zahlreiche Gottesdienste aus dem Dom und aus der Lambertikirche Münster auf seiner Homepage sowie auf seiner Facebook-Seite und seinem Youtube-Kanal.

Diese Messen werden übertragen

Am Gründonnerstag (1. April) wird um 18.30 Uhr die Feier vom letzten Abendmahl mit Bischof Felix Genn aus dem St.-Paulus-Dom gezeigt; am Karfreitag (2. April) um 15 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben des Herrn ebenfalls mit dem Bischof aus dem Dom und parallel die Passionsandacht aus der Lambertikirche. Um 20 Uhr überträgt das Bistum aus dem Dom zudem eine literarische Gedenkandacht, die die Folgen der Pandemie für Betroffene in den Mittelpunkt rückt.

Die Feier der Osternacht wird am Karsamstag (3. April) um 21 Uhr aus der Lambertikirche gesendet. Im Dom beginnt die Osternachtsfeier mit Bischof Felix um 22.30 Uhr mit der Segnung des Osterfeuers auf dem Domplatz. Für angemeldete Besucher wird der Dom um 21.30 Uhr geöffnet.

Übertragung mit Übersetzung in Gebärdensprache

Am Ostersonntag (4. April) feiert Bischof Felix um 10 Uhr im Dom eine Messe, die musikalisch vom Mädchenchor und einem Streichquartett gestaltet wird. Um 11.45 Uhr können die Gläubigen online die heilige Messe zum Fest der Auferstehung Jesu Christi im St.-Paulus-Dom mitfeiern. Diese Übertragung erfolgt mit Übersetzung in die Deutsche Gebärdensprache (DGS). Schließlich feiert am Ostermontag (5. April) um 10 Uhr Weihbischof Wilfried Theising im Dom den Gottesdienst. Es singt der Domchor. Bei der Vesper um 15 Uhr beten die Klarissenschwestern.

Außer am Karfreitag und Karsamstag überträgt das Bistum täglich die Gottesdienste um 18 Uhr aus der Lambertikirche. Eine Übersicht aller Gottesdienstzeiten der Kar- und Ostertage im Dom findet sich im Internet.