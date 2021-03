Es fühlt sich ein wenig an wie in einem Baumarkt. Nur statt Nägeln, Dübeln und Beschlägen finden sich in den vielen Sichtlagerkästen bunte Noppensteine, Zahnräder und kleine Kunststoff-Figuren. Barando bietet Lego zum Verkauf. Im Lager des großen Online-Shops an der Siemensstraße finden sich auf 400 Quadratmetern an die vier Millionen Legosteine. Aufeinandergestapelt würde sie locker in die Stratosphäre reichen und so viel wiegen wie ein afrikanischer Elefant. Inhaber Alexander Henk wollte eigentlich nur ein soziales Projekt mit Schülern starten, ihnen kaufmännische und unternehmerische Bildung bieten: eine Schülerfirma, aber ohne den pädagogischen Überbau einer Schule, dafür mit echten Produkten. Schnell war die Geschäftsidee geboren, etwas mit Lego zu machen.