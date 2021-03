Am Impfzentrum in der Halle Münsterland war schon seit Tagen klar, dass vorerst keine weiteren Impfungen mit Astrazencea stattfinden würden. Das hatte aber nichts mit der erneuten Alarmstimmung wegen des aktuellen Auftretens schwerer Komplikationen bei Geimpften zu tun. Astrazeneca im Impfzentrum ist aufgebraucht, „es kommen vorerst keine neuen Lieferungen“, sagte Dr. ­ Hen- drik Oen, Bezirksleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, am Dienstagmittag. Wenig später stellte der Leiter des städtischen Krisenstabs, Wolfgang Heuer, klar, dass auch jene, die bis zum 1. April im Impfzentrum noch mit Astrazeneca geimpft werden sollten, ein anderes Vakzin erhalten sollen.